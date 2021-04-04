Скандал із ймовірним нахабним шахрайством Майка Постла отримав новий імпульс. Тепер американський покерист відкликав позов людей, що його звинувачували.

Нагадаємо, справа із "занадто хорошою грою" Постла, так ще й під час турніру, який транслювали в прямому ефірі, стала однією з найскандальніших в світі покеру за останні роки.

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Практично вся спільнота впевнена, що Майк справді грав нечесно: складалося враження, що він точно знає, яка саме карта зараз впаде на стіл. Тим паче, американець постійно зверхньо кепкував над суперниками.

Та правоохоронці так і не змогли довести вину Постла, він вийшов сухим із води, а його спільника навіть не звільнили.

Таке рішення феміди відверто роздратувало майже всю покерну спільноту. Чимало людей публічно звинуватили Майка і той вирішив подати на них до суду. Загальна сума компенсації мала скласти аж 330 мільйонів доларів!

Але далі у Постла розпочалася справжня чорна смуга: відвернулися його "воїни клавіатури", одне за одним відмовилися адвокати, тож покеристові довелося самому захищати себе в суді. Кілька засідань він "годував" усіх байками, що от-от знайде собі захисника, але ніхто так і не хотів братися за цю справу.

Тому, схоже, Постл таки склав зброю і вирішив відкликати позов. Ймовірно, у цій тривалій та брудній справі нарешті поставлено крапку.