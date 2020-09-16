Найскандальніша покерна справа минулого року, яка здавалося уже завершилася, несподівано отримала новий розвиток.

Нагадаємо, американського професіонала Майкла Постла звинувачували у "занадто хорошій грі" в живому турнірі, який ще й транслювали у прямому ефірі.

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Майк регулярно входив у гру з відверто поганими картами і йому "доїжджали" потрібні комбінації. Виглядало так, ніби Постл знає, які саме карти зараз впадуть на стіл. Тим паче, американець не соромився відверто знущатися над суперниками, піджартовувати.

Слідство вважало, що хтось із представників казино надавав Постлу інформацію про "руки" опонентів та, ймовірно, карти, які впадуть на стіл. Відзначимо, що левова частка покерного ком’юніті не сумнівається, що Майк дійсно чітерив.

Колективний позов на американця склали аж 88 гравців. Сума відшкодування — 30 мільйонів доларів. Щоправда, довести провину Постла не вдалося. Більшість постраждалих погодилися на мирову, за умовами якої не мають права публічно звинувачувати Майкла.

Гучна та брудна історія потрохи забувалася, як от спалахнув новий міні-скандал. Американська преса переконує, що казино, де шахраював Постл так і не звільнило потенційного співучасника злочину (його ім’я під час слідства та судової тяганини не афішували). Подейкують, це турнірний директор казино "Стоунз" Джастін Кураітіс. Він працює в компанії з 2013-го року. Перші звинувачення проти Куйратіса почали лунати ще жовтні минулого року. Але від роботи його відсторонили лише в березні 2020-го, та й то через карантин.

Ця історії відновила інтерес до справи шахрайства Постла. Сам Майкл запевнив, що скоро вийде документальний фільм, який "повністю доведе його невинність".