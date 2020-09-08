Сьогодні 48 років святкує одна з легенд покеру — американець ірландського походження Філ Лаак.

За свою кар’єру ветеран заробив у живих турнірах майже чотири мільйони доларів. І він знає ціну кожному центу. Хлопець народився в Дубліні, але виріс уже в США. Закінчив престижний Масачусетський університет за спеціальністю "Машинобудування". За спеціальністю, інженером, Філ пропрацював недовго. Зате спробував себе в ролі конфіскатора, трейдера та навіть брокера з Волл-Стріт.

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Врешті Лаак став професійним покеристом. У цьому спорті його вразила можливість застосовувати «мислення вищого рівня». Покер Філ полюбив настільки, що встановив унікальне досягнення. Він потрапив до "Книги рекордів Гіннеса". Лаак без перерви грав у покер упродовж 115 годин! Це майже 5 діб!

Покер подарував Філові справжнього друга Антоніо Есфендіарі (майже 28 мільйонів доларів за кар’єру) та кохання — Дженніфер Тіллі (і мільйон "баксів" призових). Покерні успіхи цієї яскравої пані — то таке. Головна сфера для неї — кінематограф. Тіллі — акторка та сценаристка. Дженніфер знімалася у серії відомих картин про ляльку-вбивцю Чакі, картинах "Брехун, брехун", "Голови" та багатьох інших. Сам Філ, до слова, також спробував акторської кухні. Щоправда, в його резюме лише епізодичні ролі.



Дженніфер Тіллі та Філ Лаак. Фото: Pinteres

Також Лаак відразу двічі перемагав у ТВ-шоу. На каналі "NBC" виходила програма "Poker After Dark". У двох епізодах Філ зміг тріумфувати, перемігши, зокрема, і свого тезку Хельмута.