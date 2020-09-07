Покеристка Меліка Разаві виграла перший для себе чемпіонський браслет WSOP.

Красуня тріумфувала у турнірі Beat the Pros. Іранка перемогла поле із понад двох тисяч входів. Бай-ін, до слова, коштував трохи більше тисячі доларів.

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Це перший браслет Світової серії у колекції Разаві. 239 тисяч "баксів" призових — це вдвічі більше, ніж Меліка заробила у живих турнірах за усю свою кар’єру.



Меліка Разаві. Фото: Twitter

Хоча до цього тріумфу на WSOP покерні успіхи дівчини були доволі скромними, Разаві може похизуватися цілою армією прихильників: в інстаграмі за красунею стежить понад півмільйона людей.

Окрім власне гри, дівчина займається популяризацією покеру. А також різними соціальними проектами. Зокрема, заохочує усіх дівчат йти за своєю мрією і реалізовуватися у тих сферах, які їм цікаві.



Меліка Разаві. Фото: Lavand

Меліка Разаві має чимало успіхів ще й на різноманітних конкурсах краси. Дівчина носить титули Miss Global Iran-2016 та Miss Global Fitness-2016.