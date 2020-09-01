У першому місяці осені на PokerMatch іще більше прибуткових акцій та подарунків.

Вересень обіцяє всім гравцям PokerMatch незабутні враження й багато призових. Що приготував найбільший український покер-рум для своїх користувачів, читайте у нашому огляді.

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Традиційно ми почнемо з нових акцій. І першим стане унікальне промо "Шлях до мільйона". Ця акція не може залишитися без уваги, оскільки її переможець гарантує собі головний приз у розмірі 1 000 000 гривень! А шанси стати мільйонером однакові і для бувалих гравців, і для новачків! Для того щоб вступити в боротьбу за неймовірні нагороди, потрібно награвати 50 гривень рейку в будь-якій покерній дисципліні. Спортсмени, які виконали цю умову, отримають квиток у спеціальний турнір Way to Million Heads-up Hyper Turbo, за підсумками якого будуть нараховуватися бали. Покерист, який накопичить найбільше очок у заліковий період, стане мільйонером!



Акція "Шлях до мільйона". Фото: PokerMatch

Ще однією цікавою новинкою вересня стане акція "Безкоштовні гроші". Насамперед вона зацікавить початківців, оскільки тепер для того, щоб вигравати гроші, навіть не потрібно робити депозит! Просто щодня активуйте спеціальний гейм-бонус у 5 гривень, відігравайте його за бустовим кеш-столом Лімітного Холдему PokerMatch Micro Grinders і спостерігайте, як на вашому рахунку з’являються справжні гроші!

Також із 1 вересня гравці мікролімітів будуть заробляти додаткові призові в акції "Осінній спринт". Її правила залишилися незмінними з літа: грайте кеш за буст-столами Безлімітного Холдему й Омахи та отримуйте 10 гривень за кожні 500 рейкових роздач. Більше екшену — більше призових!

Крім участі в нових акціях, відвідувачі найбільшого українського покер-руму зможуть спостерігати за розвитком подій у конкурсі Mister PokerMatch! У вересні його учасники перевірять свій покерний скіл у місіях та у спеціальному фріролі для тих, хто впорається із завданнями. 302 учасники змагатимуться за 9 місць у фіналі!



Акція "Осінній спринт". Фото: PokerMatch

На цьому осінні сюрпризи не закінчуються! 28 вересня на PokerMatch пройде спеціальний фрірол [25k] Kyivstar Special Freeroll із гарантованим призовим фондом 25 000 гривень. Його учасниками стануть ті гравці, які зроблять депозит на суму від 50 гривень ($2, 2 євро) за допомогою платіжного методу "Київстар" у касі PokerMatch і введуть бонус-код kyivstar.

Також у вересні буде продовжено знайомі та популярні акції: "Легкі гроші", "Щоденник регуляра" й новий "Щоденник мікрорегуляра", а також популярні івенти Saturday Workout і, звичайно ж, Cash Drop!

А ще наприкінці вересня на PokerMatch стартуватиме велика серія турнірів із мільйонними призовими! Деталі серії — незабаром!

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