Гаряча осінь на PokerMatch починається! Український покер-рум запрошує всіх позмагатися в новій акції, переможець якої стане мільйонером!

З 1 вересня по 31 жовтня кожен гравець PokerMatch може спробувати себе в новій акції "Шлях до мільйона". 100 найкращих покеристів отримають грошові призи, а переможець забезпечить собі мільйон гривень!

Для того щоб взяти участь у гонці з призовим фондом 2 000 000 гривень, потрібно щодня награвати від 50 гривень рейку в будь-якій дисципліні. Холдем, Омаха, Китайський покер, МТТ-турніри, Windfall або SnG — всі ігри та ліміти йдуть у залік!

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Ті з вас, хто виконає завдання протягом залікового дня, будуть автоматично зареєстровані у щоденному хедз-ап-турнірі Way to Million Head-up Hyper Turbo, який стартуватиме о 21:00 за Києвом.

Учасники турніру отримають по 1 балу у лідерборд, а його переможець поповнить свій рахунок одразу на 25 очок. Хто заробить найбільше очок протягом акції — стане мільйонером!

Про всі подробиці акції можна дізнатися на офіційній сторінці PokerMatch.

Зустрічайте осінь за покерними столами PokerMatch і заробіть свій мільйон! Шанси рівні для всіх! Щасти!

Реєструйтеся на PokerMatch просто зараз, отримуйте до 2500 гривень на рахунок і беріть участь у найкращих турнірах та акціях!

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