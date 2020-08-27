Шлях до мільйону на PokerMatch: заробляйте шалені призові, граючи в покер!
Гаряча осінь на PokerMatch починається! Український покер-рум запрошує всіх позмагатися в новій акції, переможець якої стане мільйонером!
З 1 вересня по 31 жовтня кожен гравець PokerMatch може спробувати себе в новій акції "Шлях до мільйона". 100 найкращих покеристів отримають грошові призи, а переможець забезпечить собі мільйон гривень!
Для того щоб взяти участь у гонці з призовим фондом 2 000 000 гривень, потрібно щодня награвати від 50 гривень рейку в будь-якій дисципліні. Холдем, Омаха, Китайський покер, МТТ-турніри, Windfall або SnG — всі ігри та ліміти йдуть у залік!
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Ті з вас, хто виконає завдання протягом залікового дня, будуть автоматично зареєстровані у щоденному хедз-ап-турнірі Way to Million Head-up Hyper Turbo, який стартуватиме о 21:00 за Києвом.
Учасники турніру отримають по 1 балу у лідерборд, а його переможець поповнить свій рахунок одразу на 25 очок. Хто заробить найбільше очок протягом акції — стане мільйонером!
Про всі подробиці акції можна дізнатися на офіційній сторінці PokerMatch.
Зустрічайте осінь за покерними столами PokerMatch і заробіть свій мільйон! Шанси рівні для всіх! Щасти!
Реєструйтеся на PokerMatch просто зараз, отримуйте до 2500 гривень на рахунок і беріть участь у найкращих турнірах та акціях!
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