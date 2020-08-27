Горячая осень на PokerMatch начинается! Украинский покер-рум приглашает всех посоревноваться в новой акции, победитель которой станет миллионером!

С 1 сентября по 31 октября каждый игрок PokerMatch может попробовать себя в новой акции "Путь к миллиону". 100 лучших покеристов получат денежные призы, а победитель обеспечит себе миллион гривен!

Для того, чтобы принять участие в гонке с призовым фондом 2 миллиона гривен, нужно ежедневно наигрывать от 50 гривен рейка в любой дисциплине. Холдем, Омаха, Китайский покер, МТТ-турниры, Windfall или SnG – все игры и лимиты идут в зачет!

Читайте также: Как начать зарабатывать покером: 10 советов игрокам

Те из вас, кто выполнит задание в течение зачетного дня, будут автоматически зарегистрированы в ежедневном хедз-ап-турнире Way to Million Head-up Hyper Turbo, который стартует в 21:00 по Киеву.

Участники турнира получат по 1 баллу в лидерборд, а его победитель пополнит свой счет сразу на 25 очков. Кто заработает больше очков в течение акции – станет миллионером!

Обо всех подробностях акции можно узнать на официальной странице PokerMatch.

Встречайте осень за покерными столами PokerMatch и заработайте свой миллион! Шансы равны для всех! Удачи!

Регистрируйтесь на PokerMatch прямо сейчас, получайте до 2 500 гривен на счет и участвуйте в лучших турнирах и акциях!

Возьмите игру с собой, загрузив удобное приложение PokerMatch в App Store!