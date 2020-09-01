В первом месяце осени на PokerMatch еще больше прибыльных акций и подарков.

Сентябрь обещает всем игрокам PokerMatch незабываемые впечатления и много призовых. Что приготовил крупнейший украинский покер-рум для своих пользователей? Читайте в нашем обзоре.

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Традиционно мы начнем с новых акций. И первым станет уникальное промо "Путь к миллиону". Эта акция никак не может остаться без внимания, поскольку ее победитель гарантирует себе главный приз в размере 1 000 000 гривен! А шансы стать миллионером одинаковы и для бывалых игроков, и для новичков! Для того чтобы вступить в борьбу за невероятные награды, нужно наигрывать 50 гривен рейка в любой покерной дисциплине. Спортсмены, выполнившие это условие, получат билет в специальный турнир Way to Million Heads-up Hyper Turbo, по итогам которого будут начисляться баллы. Покерист, который накопит больше всего очков в зачетный период, станет миллионером!



Акция "Путь к миллиону". Фото: PokerMatch

Еще одной интересной новинкой сентября станет акция "Бесплатные деньги". Прежде всего она заинтересует начинающих, поскольку теперь для того, чтобы выигрывать деньги, даже не нужно делать депозит! Просто ежедневно активируйте специальный гейм-бонус в 5 гривен, отыгрывайте его за бустовым кэш-столом лимитного Холдема PokerMatch Micro Grinders и наблюдайте, как на вашем счету появляются настоящие деньги!

Также с 1 сентября игроки микролимитов будут зарабатывать дополнительные призовые в акции "Осенний спринт". Ее правила остались неизменными с лета: играйте кэш за буст-столами Безлимитного Холдема и Омахи и получайте 10 гривен за каждые 500 рейковых раздач. Больше экшена – больше призовых!

Помимо участия в новых акциях, посетители крупнейшего украинского покер-рума смогут наблюдать за развитием событий в конкурсе Mister PokerMatch! В сентябре его участники проверят свой покерный скилл в миссиях и в специальном фриролле для тех, кто справится с заданиями. 302 участника будут соревноваться за 9 мест в финале!



Акция "Осенний спринт". Фото: PokerMatch

На этом осенние сюрпризы не заканчиваются! 28 сентября на PokerMatch пройдет специальный фриролл [25k] Kyivstar Special Freeroll с гарантированным призовым фондом 25 000 гривен. Его участниками станут те игроки, которые сделают депозит на сумму от 50 гривен ($2, 2 евро) с помощью платежного метода "Киевстар" в кассе PokerMatch и введут бонус-код kyivstar.

Также в сентябре будут продлены знакомые и популярные акции: "Легкие деньги", "Дневник регуляра" и новый "Дневник микрорегуляра", а также популярные ивенты Saturday Workout и, конечно же, Cash Drop!

А еще в конце сентября на PokerMatch стартует большая серия турниров с миллионными призовыми! Детали серии будут озвучены уже очень скоро!

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