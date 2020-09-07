Иранская красавица заработала 239 тысяч долларов за вечер: фото
Покеристка Мелика Разави выиграла первый для себя чемпионский браслет WSOP.
Красавица победила в турнире Beat the Pros. Иранка победила поле из более чем двух тысяч входов. Бай-ин, к слову, стоил чуть больше тысячи долларов.
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Это первый браслет Мировой серии в коллекции Разави. 239 тысяч "баксов" призовых – это вдвое больше, чем Мелика заработала в живых турнирах за всю свою карьеру.
Мелика Разави. Фото: Twitter
Хотя до этого триумфа на WSOP покерные успехи девушки были довольно скромными, Разави может похвастаться целой армией поклонников: в инстаграме за красавицей следит более полумиллиона человек.
Кроме собственно игры, девушка занимается популяризацией покера. А также различными социальными проектами. В частности, поощряет всех девушек идти за своей мечтой и реализовываться в тех сферах, которые им интересны.
Мелика Разави. Фото: Lavand
Мелика Разави имеет немало успехов еще и на различных конкурсах красоты. Девушка носит титулы Miss Global Iran-2016 и Miss Global Fitness-2016.