Покеристка Мелика Разави выиграла первый для себя чемпионский браслет WSOP.

Красавица победила в турнире Beat the Pros. Иранка победила поле из более чем двух тысяч входов. Бай-ин, к слову, стоил чуть больше тысячи долларов.

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Это первый браслет Мировой серии в коллекции Разави. 239 тысяч "баксов" призовых – это вдвое больше, чем Мелика заработала в живых турнирах за всю свою карьеру.



Мелика Разави. Фото: Twitter

Хотя до этого триумфа на WSOP покерные успехи девушки были довольно скромными, Разави может похвастаться целой армией поклонников: в инстаграме за красавицей следит более полумиллиона человек.

Кроме собственно игры, девушка занимается популяризацией покера. А также различными социальными проектами. В частности, поощряет всех девушек идти за своей мечтой и реализовываться в тех сферах, которые им интересны.



Мелика Разави. Фото: Lavand

Мелика Разави имеет немало успехов еще и на различных конкурсах красоты. Девушка носит титулы Miss Global Iran-2016 и Miss Global Fitness-2016.