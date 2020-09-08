Сегодня 48 лет празднует один из легендарных игроков — американец ирландского происхождения Фил Лаак.

За свою карьеру ветеран заработал в живых турнирах почти четыре миллиона долларов. И он знает цену каждому центу. Парень родился в Дублине, но вырос уже в США. Окончил престижный Массачусетский университет по специальности "Машиностроение". По специальности, инженером, Фил проработал недолго. Зато попробовал себя в роли конфискатора, трейдера и даже брокера с Уолл-Стрит.

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Наконец Лаак стал профессиональным покеристом. В этом спорте его больше всего поразила возможность применять "мышление высшего уровня". Покер Фил полюбил настолько, что установил уникальное достижение. Он попал в "Книгу рекордов Гиннеса". Лаак без перерыва играл в покер на протяжении 115 часов! Это почти 5 суток!

Покер подарил Филу настоящего друга Антонио Эсфендиари (почти 28 миллионов долларов за карьеру) и любовь – Дженнифер Тилли (и миллион "баксов" призовых). Покерные успехи этой яркой дамы – не самое важное. Главная сфера для нее – кинематограф. Тилли – актриса и сценаристка. Дженнифер снималась в серии известных картин о кукле-убийце Чаки, картинах "Лжец, лжец", "Головы" и многих других. Сам Фил, к слову, также попробовал актерскую кухню. Правда, в его резюме лишь эпизодические роли.



Дженнифер Тилли и Фил Лаак. Фото: Pinteres

Также Лаак сразу дважды побеждал в ТВ-шоу. На канале NBC выходила программа "Poker After Dark". В двух эпизодах Фил смог выйти победителем, одержав верх, в частности, над своим тезкой Хельмутом.