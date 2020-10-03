Головний фігурант найбільшого покерного скандалу 2019 року Майкл Постл готує позов до суду.

Нагадаємо, американця звинувачували у "занадто хорошій грі" під час турніру, який ще й транслювали в прямому ефірі. Майкл входив у гру з відверто поганими картами і йому постійно "доїжджали" необхідні комбінації.

Читайте також: Даніель Негреану розповів, як злидарював на старті покерної кар’єри

Переважна більшість покерної спільноти впевнена, що Постл знав, які саме карти впадуть на стіл. Та все ж слідство не змогло довести вини американця. Майкл вийшов сухим з води. А його ймовірний спільник навіть не втратив роботу в казино.

Постл інколи дозволяв собі всілякі знущальні коментарі в різних інтерв’ю та соціальних мережах. Тому не дивно, що чимало покерних особистостей сприйняли це як виклик: вони відкрито звинувачували американця і навіть бралися вивести його на чисту воду.

Врешті Майкл вирішив відповісти. Він готує позов на усіх, хто його звинувачував. У ролі обвинувачених виступлять Філ Гальфонд, Даг Полк, Даніель Негреану та багато-багато інших. Загальна сума моральних збитків, яку Постл вимагає відшкодувати — 330 мільйонів доларів!