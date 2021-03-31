Доволі відома покерна журналістка та блогерка Мерлі Кордейро змусила про себе говорити спільноту після відвертої промови.

Два з половиною роки тому красуня розійшлася з хлопцем і вирішила шукати пасію в покері, адже цей вид спорту вона дуже любить.

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Мерлі Кордейро / Casinomy

Тоді в одній з мереж Мерлі видала в ефірі:

З цим я спала, з цим теж, з цим навіть двічі ... Цей надто товстий, цей мабуть гей. А з цим я спала? Не пам'ятаю. І з цими двома теж спала, було весело. На жаль, я тут вже з усіма спала, так що треба їхати в інше місце. Пошук триває.

Цікаво, що власної мети — знайти хлопця-покериста — наполеглива дівчина досягнула. Кордейро заручилася з Беном Спрагом.



Кордейро і Спраг / Instagram

Відзначимо, що дівчина вміє не лише розповідати про покер, але й сама сідає за стіл. Успіхи, щоправда, наразі скромні — 34,5 тисяч доларів призових.