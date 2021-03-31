Довольно известная покерная журналистка и блогер Марли Кордейро заставила сообщество говорить о себе после откровенной речи.

Два с половиной года назад красавица разошлась с парнем и решила искать пассию в покере, ведь этот вид спорта она очень любит.

Читайте также: Завидная покерная невеста с 1,5 миллионами долларов приданого: фото



Марли Кордейро / Casinomy

Тогда в одной из сетей Марли выдала в эфире:

С этим я спала, с этим тоже, с этим даже дважды ... Этот слишком толстый, этот пожалуй гей. А с этим я спала? Не помню. И с этими двумя тоже спала, было весело. К сожалению, я тут уже со всеми спала, так что надо ехать в другое место. Поиск продолжается.

Интересно, что собственной цели — найти парня-покериста — настойчивая девушка добилась. Кордейро обручилась с Беном Спрагом.



Кордейро и Спраг / Instagram

Отметим, что девушка умеет не только рассказывать о покере, но и сама садится за стол. Успехи, правда, пока скромные — 34,5 тысяч долларов призовых.