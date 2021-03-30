Канадка Ванесса Кейд стала главным покерным ньюсмейкером последних дней, сорвав фантастический куш в юбилейном Sunday Million. Попробуем побольше узнать о красавице, превратившей 215 долларов в более чем 1,5 миллиона.

Ванесса Кейд познакомилась с покером более десяти лет назад, а в 2014 сделала его своей профессией. Одобрения от родителей из-за такого выбора девушка, конечно же, не получила, но неделю назад заставила своих близких пересмотреть их позицию.

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Ванесса Кейд одолела трехдневный покерный марафон, оставила за спиной почти 70 тысяч соперников и забрала главный приз – 1 514 920 долларов.



Ванесса Кейд / Фото Instagram покеристки

Очевидно, что для Ванессы это самый большой выигрыш в покерной карьере, который может существенно изменить ее жизнь. Канадка, впрочем, не спешит "ловить звездочку" и продолжает катать на низких и средних лимитах. Уже после фантастического заноса, Кейд заняла второе место в турнире за 109 долларов, намекнув, что не торопится разбазаривать свой банкролл.

Ванесса Кейд / Фото Instagram покеристки

А еще, благодаря невероятному выигрышу, канадка утерла нос своим бывшим партнерам по известному покер-руму. Недавно Ванесса Кейд оказалась в эпицентре скандала, "бросив вызов" королю Instagram Дэну Билзеряну.



Дэн Билзерян с девушками / Фото Instagram покериста Дэн Билзерян с девушками / Фото Instagram покериста Девушка крайне негативно отреагировала на получение американцем статуса амбассадора одной из ведущих покерных платформ. Якобы известный повеса Билзерян демонстрирует своим поведением пренебрежительное отношение к женщинам, дискриминируя, в частности, и покеристок.



Ванесса Кейд / Фото Assopoker Ванесса Кейд / Фото Assopoker Одиозный американец, в конце концов, подтвердил аргументы Ванессы, обозвав ее в одном из постов проституткой. Невежливо обошлись с девушкой и представители покер-рума, они просто прекратили сотрудничество со своим многолетним аффилейтом. Но Кейд недолго была без работы, став лицом другой покерной платформы, которая существенно выиграла после феерической победы канадки.



Ванесса Кейд и Майкл Лек / Фото Instagram покеристки

Успех Ванессы, очевидно, задел и ее бывшего бойфренда Майкла Лека. Американский покерист за всю свою офлайн-карьеру выиграл меньше, чем Кейд за один турнир. Не так давно – летом прошлого года – они еще были парой, и именно Ванесса была вдохновительницей Майкла в борьбе за его первый браслет WSOP.



Ванесса Кейд / Фото Instagram покеристки

Покеристы решили совместить совместный отдых с игрой на виртуальных столах Мировой серии покера. При поддержке прекрасной леди Майкл Лек выиграл турнир за 1 500 долларов (164 249 долларов за победу), оформив свою самую престижную победу в карьере. Впрочем, учитывая соцсети Кейд, сейчас ее сердце свободно, но, вероятнее всего, ненадолго.