Братья Джейми и Мэтью Стэплс – хорошо известные персонажи в англоязычной покерной тусовке. Канадские регуляры уже не первый год стримят покер и собрали немалые аудитории на платформе Twitch.

За покерными взлетами и падениями старшего брата Джейми Стэплса следят 146 000 фолловеров на Twitch, младший – Мэтью, приближается к отметке в 100 000 подписчиков. Слава и признание к ребятам пришли не сразу, пришлось понабивать немало шишек и набраться ценного опыта.

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Главное начать

Для многих энтузиастов профессия покерного стримера так и осталась лишь мечтой из-за технических проблем. Но на этом не стоит зацикливаться, уверяют братья Стэплс. Для старта стримерской карьеры достаточно иметь посредственный компьютер и веб-камеру. А дальше все будет зависеть от вас. Если вы интересная личность и умеете продуцировать добротный контент, вопрос качественных картинок и звука отойдет на задний план. А уже впоследствии, в процессе развития канала, технические пробелы можно заполнять постепенно.

Мэтью и Джейми Стэплс. Фото: Twitter

Стремите много и регулярно

Главный показатель успешности стримера – величина его аудитории. Впрочем, как известно, гораздо легче насобирать подписчиков, чем удержать их. Поэтому эту деятельность нужно воспринимать как полноценную работу, требующую систематичности и незаурядной самоотдачи. Такой подход поможет вам сформировать постоянную фанбазу и постепенно наращивать количество своих фолловеров. Еще один важный фактор – введение своеобразного графика стримов, чтобы ваш зритель ждал встречи в конкретный день и время.

Делайте качественный контент

В наше время покерных стримеров настолько много, что зрителя уже трудно чем-то удивить. Однако, лишь нестандартный подход к делу позволит вам составлять достойную конкуренцию коллегам по цеху. На протяжении стрима не стоит акцентировать внимание исключительно на покерной составляющей – игре и анализе раздач. Будьте готовы общаться с чатом на разные темы и делиться деталями личной жизни. Также не помешает организовывать для своих подписчиков разнообразные интересные акции, устраивать покерные челенджи, марафоны и тому подобное. И самое главное – не бойтесь быть в кадре смешным и всегда оставайтесь самим собой.