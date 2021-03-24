Ванессе Кейд теперь не придется спорить с родителями относительно выбора ее профессии. Канадская покеристка отличилась фантастическим заносом, побив поле одного из самых массовых турниров в истории онлайн-покера.

Юбилейный Sunday Million за 215 долларов собрал невероятное количество участников. Вызов призовому фонду в 12,5 миллиона долларов бросили 69 876 игроков. В конце концов, на кону оказалась еще более впечатляющая цифра – гарантию перебили до 13 975 200 долларов. Баталии грандиозного ивента растянулись на 3 игровых дня, а наиболее выносливой в этом марафоне оказалась покеристка из Канады Ванесса Кейд.

Читайте также: Украинец торжествовал в дорогом покерном турнире по Омахе

Будущая чемпионка была не прочь присоединиться к дележке, когда в игре оставалось только четверо претендентов на титул. Впрочем, болгарский покерист "PanchoVetin", несмотря на короткий стек, наотрез отказался делить призовые. Болгарин, в конце концов, вылетел третьим и получил 707 639 долларов. А вот участники хедз-апа завершили выступление в турнире долларовыми миллионерами.

Поляк Павел Ладняк заработал 1 035 358 долларов, чемпионка Ванесса Кейд – 1 514 920. Фантастическую победу канадка отметила в компании своих подписчиков на стриме. Участие в юбилейном Sunday Million приняли и немало украинцев. Наиболее успешным из наших покеристов оказался игрок с ником "pobeditel'x2", который финишировал на 58 месте и пополнил свой банкролл на 10 757 долларов.