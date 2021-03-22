Представитель Запорожья Камель Мохаммад записал в список своих покерных достижений победу в онлайн-турнире за 10 300 долларов. Украинец оформил один из самых больших заносов в карьере – 217 850 долларов.

Турнир хайроллеров в четырехкарточной дисциплине собрал 93 входа, благодаря чему удалось в полтора раза превзойти гарантированный призовой фонд. Мастера Омахи вели борьбу за 930 000 долларов. Украинец Камель Мохаммад прошел дистанцию в 7,5 часов на самом высоком уровне и, одолев в хедз-апе финна Элиса Парсинена, оформил победу в турнире.

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Помимо успешных выступлений в онлайне, Камель Мохаммад неплохо выступает и в "живых" турнирах. До пандемии украинец успел отличиться на нескольких престижных офлайн-сериях. В частности, в 2016 году наш покерист попал в призы 4 турниров Мировой серии покера. В одном из них Мохаммад остановился в 4 шагах от завоевания золотого браслета WSOP.