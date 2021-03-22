Представник Запоріжжя Камель Мохаммад записав до списку своїх покерних досягнень перемогу в онлайн-турнірі за 10 300 доларів. Українець оформив один із найбільших заносів в кар’єрі – 217 850 доларів.

Турнір хайролерів в чотирьохкарточній дисципліні зібрав 93 входи, завдяки чому вдалось у півтора рази перевершити гарантований призовий фонд. Майстри Омахи вели боротьбу за 930 000 доларів. Українець Камель Мохаммад дистанцію у 7,5 годин пройшов на найвищому рівні і, здолавши у хедз-апі фіна Еліса Парсінена, оформив перемогу у турнірі.

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Окрім успішних виступів в онлайні, Камель Мохаммад непогано виступає і у "живих" турнірах. До пандемії українець встиг відзначитись на кількох престижних офлайн-серіях. Зокрема, у 2016 році наш покерист потрапив у призи 4 турнірів Світової серії покеру. В одному із них Мохаммад зупинився за 4 кроки від завоювання золотого брастелу WSOP.