Игрок с ником "VladTheSlaye" и Павел "Remi Lebo_10" Коленковский успешно сыграли в турнире High Roller Club Sunday Supersonic.

Бай-ин в соревнование стоил 1050 долларов. 110 входов гарантировали приличный призовой фонд — 111 740 тысяч баксов.

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Немалая часть этого "пирога" отправилась в Украину. Сразу двое наших спортсменов смогли "дожить" до решающего этапа борьбы.

После того как на четвертой позиции вылетел монстр онлайн-покера Никлас Астедт из Швеции (11,3 тысячи долларов призовых), украинцы остались в большинстве за столом. Правда, стать чемпионом ни одному из наших ребят так и не удалось.

Павел Коленковский выбыл на третьем месте и заработал 14,7 тысяч "зеленых". "VladTheSlaye" стал раннер-апом турнира, получив 19,2 тысячи долларов.

Чемпионом в итоге стал известный нидерландец Теон Малдер. Он заработал 25,1 тысячу баксов.