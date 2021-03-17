Андрей Новак продолжает наглядно демонстрировать, кто является одним из лучших украинских игроков в турнирном онлайн-покере. Наш регуляр записал в свой актив очередной шестизначный выигрыш и был очень близок к престижному титулу.

Финальный стол онлайн-турнира за 530 долларов Андрей Новак начал в статусе чип-лидера и практически на протяжении всей дистанции держался на верхушке чип-каунта. Впрочем игра затянулась – борьба в топ-9 шла больше 3 часов – и, наконец, пришлось надеяться на благосклонность фортуны. В решающей раздаче хедз-апа Новак с семью блайндами был вынужден запушить J-9 разномастные и не сумел побить K-4 мастевые.

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Обидчиком украинца и чемпионом ивента суждено было стать австралийцу Дилану Глен Роу, который забрал главный приз – 181 544 доллара. Андрей Новак также существенно увеличил свой банкролл. Преодолев 359 соперников, украинец в 232 раза приумножил свои инвестиции в турнир. Призовые для вице-чемпиона – 123 254 доллара.