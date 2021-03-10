Спортсмены-покеристы из Украины продолжают радовать своими результатами в серьезных онлайн-турнирах.

После успехов Андрея Новака, Андрея Любовецкого и других, наступила очередь громко заявить о себе Павлу Колинковскому. Он стал триумфатором турнира High Roller Turbo с бай-ином 5200 долларов.

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Соревнования собрали 47 входов и уровень звездности участников просто зашкаливал. Так, за финальным столом Колинковскому, в частности, противостояли один из лучших турнирных онлайн-игроков в истории Никлас Астедт, канадец Тимоти Адамс, за спиной которого почти 25 млн долларов призовых в турнирах и так далее. Никто из них, впрочем, не сумел остановить украинца.

В хедз-апе Павел сошелся с успешным австрийским профи Оле Шемионом, который после непродолжительной дуэли один на один тоже вынужден был сложить оружие перед представителем Украины. Колинковский стал победителем соревнований и заработал 74 500 долларов призовых. Для Павла подобный успех не в новинку. Он уже несколько лет успешно играет турниры хайроллеров, где успел получить миллионы гривен призовых.