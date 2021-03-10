Один из лучших покеристов Зеленого континента стал чемпионом соревнования Mega High Roller.

Это один из самых дорогих онлайн-турниров в истории. Бай-ин стоил 102 тысячи долларов! Призовой фонд составил 3,5 миллиона баксов.

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Более трети этого "пирога" "откусил" триумфатор – Майкл Аддамо. В решающем хедз-апе он всего за одну раздачу победил Флориана Лоенхарта. Напомним, именно австриец усаживался за финальный стол в роли чип-лидера. Две пары Флориана разбились о флеш Майкла.

Поэтому Аддамо забрал главный приз – 1,3 миллиона долларов, Лоенхарт заработал 805 тысяч баксов.

Третьим финишировал немец Кристоф Фогельсанг (525 тысяч "зеленых"), четвертым стал россиянин Артур Мартиросян (364 тысячи долларов), а пятым белорус Никита Бодяковский (269,5 тысячи баксов).

А вот первым финальный стол оставил американец Джейкоб Шиндлер. Шестое место гарантировало ему солидные призовые — 225,7 тысячи долларов.