Украинский покерист с ником "RickyMorty10" занял третье место в турнире.

Бай-ин в Main Event Turbo Series стоил чуть больше тысячи долларов. Более двух тысяч входов гарантировали солидный призовой фонд – 2,24 миллиона долларов.

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Отметим, что в призовую зону попал звездный немец Оле Шемион. Он занял восьмое место и заработал 31 тысячу "зеленых".

А тройку лучших закрыл украинский покерист. "RickyMorty10", сделав второй вход в ивент, смог "дожить" до немалых призов. Третья ступень принесла нашему игроку 168 700 долларов.

Интересно, что в финальном хедз-апе встретились двое бразильцев. Чемпионом стал Педро "gusmaa" Мадейра. Он заработал 332 тысячи долларов. Раннер-ап Тиаго "Kkremate" получил 236 700 "зеленых".