Украинский покерист Валентин Казанцев начинал третий день грандиозного онлайн-турнира в статусе чип-лидера, и за победу в нем давали почти 900 тысяч долларов. Дальше дела у нашего игрока, впрочем, пошли не слишком хорошо – 11 итоговое место.

Казанцев, несмотря на то, что вылетел незадолго до финального стола, более чем в 10 раз приумножил собственные инвестиции, превратив бай-ин в 5 300 долларов в 54 541 доллар. За финалкой, следовательно, представители постсоветского покерного комьюнити горячо болели за Дмитрия Урбановича. Уроженец Беларуси прошел достаточно далеко, заняв четвертое место – 276 127 долларов призовых. Урбанович, к слову, отобрался на турнир через сателлит за 530 баксов.

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Почти на 150 К больше досталось известному канадскому регуляру Даниэлю Дворессу. А вот участники хедз-апа заключили сделку, оставив на доигрывание 43 тысячи долларов. Приятный бонус и титул чемпиона получил британский покерист Эндрит Гечи, который пополнил банкролл почти на 775 тысяч долларов. Вице-чемпион Франсиско Пинио забрал почти 732 тысячи долларов.