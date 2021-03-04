Український покерист Валентин Казанцев у статусі чип-лідера розпочинав третій день грандіозного онлайн-турніру, де за перемогу давали майже 900 тисяч доларів. Далі справи у нашого гравця, утім, пішли не надто добре – 11 підсумкове місце.

Казанцев, попри те що вилетів незадовго до фінального столу, більш як у 10 разів примножив власні інвестиції, перетворивши бай-ін у 5 300 доларів на 54 541 долар. За фіналкою, відтак, представники пост-радянського покерного ком’юніті гаряче уболівали за Дмитра Урбановіча. Уродженець Білорусі дійшов достатньо далеко, посівши четверте місце – 276 127 доларів призових. Урбановіч, до слова, відібрався в турнір через сателіт за 530 баксів.

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Майже на 150 К більше дісталось відомому канадському регуляру Даніелю Дворесу. А от учасники хедз-апу уклали угоду, залишивши на догравання 43 тисячі доларів. Приємний бонус і титул чемпіона здобув британський покерист Ендріт Гечі, який поповнив банкрол майже на 775 тисяч доларів. Віце-чемпіон Франсіско Пініо забрав майже 732 тисячі доларів.