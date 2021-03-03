Найзаможніші покерні регуляри розіграли в онлайні черговий титул в турнірі хайролерів. Впродовж двох ігрових днів за віртуальними столами точилась боротьба за призовий фонд 2 850 000 доларів.

Солідний бай-ін – 25 500 доларів, виявився по кишені лише близько сотні гравців, декому знадобилось кілька "набоїв". Зрештою, із 114 входів лише 15 найкращих завершили виступ у турнірі не з порожніми руками. До фінального столу у чисельній більшості підійшли американці, утім лише одному із трьох представників США вдалось до останнього всерйоз претендувати на титул.

Читайте також: Канадський мільйонер поділився секретами успіху в покері

Сет Девіс, провівши на відпочинок співвітчизників Девіда Колмена та Джейсона Куна, дістався хедз-апу. У вирішальній дуелі в суперники американцю дістався найагресивніший представник фіналки Арсеній Малінов. На шляху до хедз-апу росіянин приборкав трьох учасників топ-9, упорався і з Сетом Девісом. У вирішальній роздачі опоненти виставились до флопу – A-K Малінова побили А-9 Девіса. Банкрол чемпіона став важчим на 661 743 долара, американцю дістались 503 914 доларів.