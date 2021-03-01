Даніель "Оxota" Дворесс – один із найуспішніших канадських турнірних покеристів, як в офлайні, так і за віртуальними столами. Зокрема, минулого року він став тріумфатором одного з турнірів WSOP Online, а в живих змаганнях виграв за кар’єру понад 15 млн доларів!

При цьому, Даніель залюбки ділиться своїм досвідом. Він працює покерним тренером, а нещодавно узагалі відповідав на будь-які запитання у подкасті з Марією Лаврентєвою. Ось кілька найцікавіших думок Дворесса:

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ПРО ТЕ, СКІЛЬКИ РОКІВ ЩЕ ЗАЛИШИЛОСЯ ПОКЕРУ

Мені завжди здавалося, що покер помре. Я так думав ще в 2012-2013 роках, коли з’явилися солвери. Але покер не помирає. Гадаю, що будуть змінюватися формати. Покер буде переходити у формати, які складніше вирішити комп’ютерам. Не думаю, що тут будуть такі ж проблеми, як у шахах, де будь-який комп’ютер може виграти в людини. В покері можна додати баунті, змінити виплати, показувати з колоди різні карти, що дозволить "зламати" комп’ютер.

ПРО РОБОТУ З ПСИХОЛОГОМ

Я працював із психологом. Наскільки це потрібно, залежить від рівня гри. Якщо рівень низький, то головне не психолог, а вивчення самої гри. Але якщо, наприклад, запропонувати покерний тест хайролерам, то всі вони дадуть приблизно однакові відповіді. Тому, на більш високому рівні різницю якраз і роблять "ігри розуму".

ПРО ЗВИЧАЙНИЙ ДЕНЬ

Я прокидаюся в 9-10 годині. Зазвичай, вибираюся побігати чи покататися на велосипеді. Без цього мені складно сконцентруватися. Згодом сідаю катати. Якщо сесія була недовга, то беруся перевіряти роздачі. Якщо щось треба прогнати через солвер, то це робиться вночі, поки я сплю.

ПРО ЯКОСТІ, ЯКІ ПОТРІБНО ПІДТРИМУВАТИ, ЩОБ СТАТИ ТОП-РЕГУЛЯРОМ

Дисципліна, контроль над емоціями, банкрол-менеджмент. Також дуже важливо не грати під сильним впливом наркотиків, алкоголю чи емоцій. Ще важливо не лудоманити.