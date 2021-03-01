Даниэль "Оxota" Дворесс – один из самых успешных канадских турнирных игроков, как в офлайне, так и за виртуальными столами. В частности, в прошлом году он стал триумфатором одного из турниров WSOP Online, а в живых соревнованиях выиграл за карьеру более 15 млн долларов!

При этом, Даниэль охотно делится своим опытом. Он работает покерным тренером, а недавно вообще отвечал на любые вопросы в подкасте с Марией Лаврентевой. Вот несколько самых интересных мыслей Дворесса:

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О ТОМ, СКОЛЬКО ЛЕТ ЕЩЕ ОСТАЛОСЬ ПОКЕРУ

Мне всегда казалось, что покер умрет. Я так думал еще в 2012-2013 годах, когда появились солверы. Но покер не умирает. Думаю, что будут меняться форматы. Покер будет переходить в те форматы, которые сложнее решить компьютеру. Не думаю, что здесь будут такие же проблемы, как в шахматах, где любой компьютер может выиграть у человека. В покере можно добавить баунти, изменить выплаты, показывать из колоды различные карты, что позволит "взломать" компьютер.

О РАБОТЕ С ПСИХОЛОГОМ

Я работал с психологом. Насколько это нужно, зависит от уровня игры. Если уровень низкий, то главное не психолог, а изучение самой игры. Но если, например, предложить покерный тест хайроллерам, то все они дадут примерно одинаковые ответы. Поэтому, на более высоком уровне разницу как раз и делают "игры разума".

ОБ ОБЫЧНОМ ДНЕ

Я просыпаюсь в 9-10 часов. Обычно выбираюсь побегать или покататься на велосипеде. Без этого мне сложно сконцентрироваться. Со временем сажусь катать. Если сессия была недолгая, то берусь проверять раздачи. Если что-то надо прогнать через солвер, то это делается ночью, пока я сплю.

О КАЧЕСТВАХ, КОТОРЫЕ НУЖНО ПОДДЕРЖИВАТЬ, ЧТОБЫ СТАТЬ ТОП-РЕГУЛЯРОМ

Дисциплина, контроль над эмоциями, банкролл-менеджмент. Также очень важно не играть под сильным воздействием наркотиков, алкоголя или эмоций. Еще важно не лудоманить.