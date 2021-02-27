Звездный канадский покерист Даниэль Негреану снова рискнет своими деньгами.

Напомним, недавно Даниэль потерпел болезненное поражение в тет-а-тет поединке с Дагом Полком.

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Канадец проиграл 1,2 миллиона долларов! Кроме этого, он понес репутационные потери: немало фанов и экспертов раскритиковали Негреану за слабую игру.

Среди них был и Фил Хельмут, который поставил деньги на победу канадца. Собственно, именно жесткая критика американца и побудила Даниэля вызвать Фила на дуэль.

Покерное сообщество сомневалось, что Негреану снова рискнет выйти против титана игры, но, похоже, канадец вполне уверен в себе.

Грандиозный матч, вероятно, стартует уже в марте. Соперники планируют играть вживую. А вот о лимитах и дистанции матча пока не сообщают.

Отметим, что и Хельмут, и Негреану – одни из самых популярных покеристов современности, поэтому эту дуэль вполне можно окрестить едва ли не самой ожидаемой в истории игры.