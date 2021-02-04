Одно из главных покерных событий последнего времени наконец-то подошло к своему завершению. Даг уверенно обыграл Даниэля в хедз-ап поединке.

Источник: 24 канал

Матч покерных титанов начался еще в начале ноября. С тех пор, с коротким перерывом на новогодние праздники, парни трудолюбиво выполняли свои обязанности на протяжении трёх месяцев.

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За противостоянием легенд игры следила целая армия поклонников. Хотя интригой здесь не пахло уже давно. Почти сразу Даг начал подтверждать статус фаворита и накопил солидный гандикап, поэтому самая интересная часть противостояния уже была не за столом, а в социальных сетях. Ребята порадовали фанов несколькими мини-скандалами. Хотя, стоит признать, что до больших громких разборок не дошло.

Завершающий аккорд – как символ целого противостояния: Полк деклассирует оппонента. В последний вечер он выиграл ещё четверть миллиона долларов. За 25 тысяч раздач Даг выиграл у Негреану 1,2 миллиона баксов!

Даниэль уже заикнулся о реванше либо же о дуэли тет-а-тет против Фила Хельмута. Напомним, Полк весьма категорично высказался о вероятности матча-реванша и сказал, что еще одна схватка с Негреану его не интересует.