Одна з головних покерних подій останнього часу нарешті добігла свого завершення. Даг впевнено обіграв Даніеля в хедз-ап поєдинку.

Джерело: 24 канал

Матч покерних титанів розпочався ще на початку листопада. З того часу, з короткою перервою на новорічні свята, хлопці працьовито виконували свої обов’язки упродовж трьох місяців.

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За протистоянням легенд гри стежила ціла армія прихильників. Хоча інтригою тут не пахнуло уже давно. Майже відразу Даг почав підтверджувати статус фаворита. Врешті, він доволі швидко накопичив солідний гандикап, тож найцікавіша частина протистояння уже була не за столом, а в соціальних мережах. Хлопці потішили фанів кількома міні-скандалами. Хоча, варто визнати, що до великих гучних розбірок не дійшло.

Завершальний акорд — як символ цілого протистояння: Полк декласовує опонента. В останній вечір він виграв ще чверть мільйона доларів. За 25 тисяч роздач Даг виграв у Негреану 1,2 мільйона баксів!

Даніель заїкнувся про реванш. Або ж дуель тут-а-тет проти Філа Хельмута. Нагадаємо, Полк вельми категорично висловився про ймовірність матчу-реваншу.