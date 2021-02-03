Украинский специалист Андрей Новак занял восьмое место в соревновании Super MILLION$.

Бай-ин в турнир стоил 10,3 тысячи долларов. Всего набралось 210 входов, а гарантия составила 2 миллиона долларов.

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За финальный стол наш игрок "усаживался" с рабочим стеком – более 43 больших блайндов.

Уже в стартовой раздаче финального стола, Андрей Новак неудачно "сходил" в олл-ин. "STiger" выставился против Бенджамина Ролле и проиграл.

У украинца осталось около половины стека, но из борьбы, все же, он выбыл далеко не первым. Пропустив перед собой белоруса Алексея Бойко, Новак вылетел на восьмом месте и заработал почти 69 тысяч долларов.

А чемпионом Super MILLION$ стал тот же Бенджамин Ролле. Он успешно прошел путь от главного аутсайдера до триумфатора соревнования, заработав 424,5 тысячи долларов.