Обладатель рекордных 15 браслетов WSOP Фил Хельмут недавно стал жертвой масштабного мошенничества.

В роли негодяя в этой истории выступил Скот "Rumcakes" Болл. Этого парня хорошо знают в покерном сообществе, ведь он существенно приложился к популяризации игры. Дело в том, что стараниями Болла покер в свое время появился на Twitch. Именно Скот предложил такую идею одному из боссов платформы. Благодаря тому, что план сработал более чем успешно, Скот Болл возглавил развитие покерного направления на Twitch, а впоследствии и основал собственную маркетинговую компанию.

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Скот "Rumcakes" Болл

В процессе Rumcakes познакомился с огромным количеством профессиональных игроков, среди которых был и Фил Хельмут. В прошлом году Фил доверил Боллу организацию частной кэш-игры в онлайне с лимитами 5/10/20 долларов. Rumcakes убедил Хельмута нанять его знакомого бухгалтера, который бы контролировал все финансовые дела частной игры. Специалист получал от Фила зарплату 1000 долларов в неделю. Вскоре сам бухгалтер, Болл и еще несколько его друзей уже участвовали в игре и, как выяснилось, играли в сговоре, что позволило им в течение 2020 года получить не менее 700 тысяч долларов. Об этом рассказал другой звездный покерист и друг Хельмута Майк Матусов.

И что самое интересное, на протяжении всего времени Болл оставался в прекрасных отношениях с Хельмутом. Он даже убедил Фила инвестировать в его компанию более 1 млн долларов! Большинство этих денег Скот даже не использовал для бизнеса, а "просадил" их в других хайстейкс-играх.

По информации упомянутого Матусова, в 2020 году Хельмут потерял из-за Rumcakes около 1,8 млн долларов. Но, в то же время, Майк рассказал, что Фил вряд ли будет пытаться вернуть свои деньги. Никаких юридических соглашений между ними не было, поэтому и доказать вину Болла в суде почти невозможно. Но вот репутация последнего теперь, безусловно, уничтожена.

По материалам pokeroff.ru