Общие интересы – залог счастливой семейной жизни. Об этом точно знают Крис Мурман и Кэти Линдсей. Оба не просто увлекаются покером, а являются настоящими профессионалами в этой интеллектуальной игре.

Собственно, Мурман – вообще один из самых успешных турнирных онлайн-игроков. Заработав за карьеру более 16 млн долларов призовых, он занимает по этому показателю пятое место в истории. Поэтому не удивительно, что и его жена хорошо знает, что и как надо делать за покерным столом. Наглядно Кэти доказала это во время турнира престижной серии WSOP Circuit.

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Соревнования собрали 612 входов и Линдсей смогла пробиться в хедз-ап, где встретилась с ... собственным мужем. Именно Крис и Кэти в личной дуэли должны были выявить победителя турнира. Интриги противостоянию добавляло и то, что ни один из них до сих пор не выиграл чемпионского перстня WSOPC.

Так или иначе, опыт все же взял свое и Мурман, наступив на горло чувствам, переиграл жену:

Это были самые странные ощущения за всю мою покерную карьеру. Кэти не раз говорила, как сильно она хочет выиграть этот трофей. Для меня же перстень WSOPC был не столь важным. Поэтому мне пришлось перебороть себя в психологическом плане, чтобы просто не поддаться Кэти.

Но, в конце концов, кто бы ни победил в хедз-апе семейный бюджет пары Мурман-Линдсей пополнился на почти 34 тысячи долларов: 19 500 за первое место и 14 400 за второе.