Спільні інтереси – запорука щасливого сімейного життя. Про це точно знають Кріс Мурман та Кеті Ліндсей. Обоє не просто захоплюються покером, а є справжніми професіоналами в інтелектуальній грі.

Власне, Мурман – узагалі один із найуспішніших турнірних онлайн-гравців. Заробивши за кар’єру понад 16 млн доларів призових, він займає за цим показником п’яте місце в історії. Тож не дивно, що і його дружина добре знає, що та як треба робити за покерним столом. Наочно Кеті довела це під час турніру престижної серії WSOP Circuit.

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Змагання зібрали 612 входів і Ліндсей змогла пробитися до хедз-апу, де зустрілася із … власним чоловіком. Саме Кріс і Кеті в особистій дуелі мали з’ясувати переможця турніру. Інтриги протистоянню додавало і те, що жоден з них досі не виграв чемпіонського перстня WSOPC.

Так чи інакше, досвід все ж взяв своє і Мурман, наступивши на горло почуттям, переграв дружину:

Це були найдивніші відчуття за усю мою покерну кар’єру. Кеті не раз говорила, як сильно вона хоче виграти цей трофей. Для мене ж перстень WSOPC був не настільки важливим. Тому мені довелося перебороти себе у психологічному плані, щоб просто не піддатися Кеті.

Та, зрештою, хто б не переміг у хедз-апі сімейний бюджет пари Мурман-Ліндсей поповнився на майже 34 тисячі доларів: 19 500 за перше місце і 14 400 за друге.