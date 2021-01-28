Відсидівшись майже рік на карантині, одна із топових покерних серій WPT повернулась на офлайн майданчик. Більше 1,5 тисячі покеристів посперечались за солідні призові і титул в Головній події Lucky Hearts Poker Open.

Турнір із бай-іном 3 500 доларів викликав чималий інтерес. Гарантію у мільйон доларів гравці перебили більш як у 5 разів. Дивіденди, утім, отримали лише 197 покеристів. До ITM, зокрема, потрапив Ільяс Мураді, який відібрався у турнір завдяки сателіту. Саме Мураді отримав від участі в івенті найбільший профіт.

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Коли у грі залишалось лише троє гравців, покеристи уклали угоду. Суперники Мураді гарантовано отримали по 545 тисяч доларів, а чип-лідер – щонайменше 580 тисяч. Американець на цьому не зупинився і довів справу до переможного кінця. Окрім титулу, переможець отримав квиток на турнір чемпіонів за 15 тисяч доларів. Загалом Мураді поклав до кишені 620 тисяч доларів.