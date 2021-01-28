Почти год отсидевшись на карантине, одна из топовых покерных серий WPT вернулась на офлайн-площадку. Более 1,5 тысячи покеристов поспорили за солидные призовые и титул в Главном Событии Lucky Hearts Poker Open.

Турнир с бай-ином 3 500 долларов вызвал немалый интерес и игроки перебили гарантию в миллион долларов более чем в 5 раз. Дивиденды, впрочем, получили лишь 197 покеристов. В ITM, в частности, попал Ильяс Муради, который отобрался в турнир благодаря сателлиту. Именно Муради получил самый большой профит от участия в ивенте.

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Когда в игре оставалось только трое игроков, покеристы заключили соглашение. Соперники Муради гарантированно получили по 545 тысяч долларов, а чип-лидер – более 580 тысяч. Американец, впрочем, на этом не остановился и довел дело до победного конца. Кроме титула, победитель получил билет на турнир чемпионов за 15 тысяч долларов. В общем, Муради положил в карман 620 тысяч долларов.