Власти штата Калифорния дали зеленый свет покерным площадкам и теперь они могут открыть двери для мастеров игры впервые с ноября прошлого года.

Лос-Анджелес был одним из самых проблемных городов США по распространению пандемии COVID-19 (более 1 миллиона заболеваний). Поэтому и ограничения на деятельность развлекательных заведений здесь были очень суровыми. Но, похоже, после начала вакцинации ситуация начала исправляться.

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В Лос-Анджелесе расположены одни из крупнейших покерных заведений в мире, в частности, Commerce Casino на 200 столов, Gardens Casino и Bicycle Casino более чем 180 столов каждое. Правда, заработать на полную мощность ни одно из этих заведений не сможет. Несмотря на все разрешения, румы все же будут работать с большими ограничениями. Среди прочего, они смогут принимать не более 50% игроков от собственного максимума.

Но даже с такими ограничениями, открытие румов – безусловно, позитивный сигнал для всей индустрии. Покерное сообщество откровенно соскучилось по действительно масштабным живым событиям и, наконец, можно надеяться на что-то подобное уже в ближайшее время.