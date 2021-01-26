Одна из главных звезд покера Зеленого континента смогла торжествовать в компании настоящих "акул".

Напомним, бай-ин в Главном Событии недели WPT-online стоил 25,5 тысяч долларов, а 60 входов гарантировали огромный призовой фонд — 1,5 миллиона долларов.

Читайте также: 31-летнего корейца признали лучшим покеристом 2020 года

Сперва из борьбы вылетели несколько "мелких рыбешек". Гостиса, Ферейра, Парссинен, Урльлингс и Энсельм итак превысили планку своих ожиданий перед стартом соревнований. Они засветились на большую аудиторию, подзаработали деньжат, так что вполне могут быть довольны своими выступлениями.

Когда в игре осталось шесть "акул", стало еще интереснее. В результате напряженной игры стол поочередно покинули Бономо (77,6 тысяч долларов), Бодяковский (98,4 тысяч долларов), Эйбингер (130,5) и Ролле (182,4).

В финальном хедз-апе Майкл Аддамо победил Джонатана Ван Флита. Американец получил 280,6 тысяч "зеленых". Чемпион заработал 450 тысяч баксов!