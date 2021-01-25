Йонг Квон, который уже почти 10 лет успешно выступает в онлайне, провел плодотворный 2020 год. Американец корейского происхождения победил в номинации игрок года по версии WSOP.

Поскольку в этом году Мировая серия покера была вынуждена перебраться в онлайн, именно компьютерные регуляры накапливали зачетные очки в борьбе за почетное звание. Йонг "LuckySpewy1" Квон достиг отметки в 73 039.91 баллов и не оставил соперникам шансов в лидерборде. Победитель получил 10 000 долларов и эксклюзивный золотой перстень от WSOP.

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Есть в коллекции Йонга Квона и чемпионский браслет Мировой серии. В 2019 году покерист покорил один из онлайн-турниров WSOP и выиграл свои рекордные призовые в карьере – более 165 тысяч долларов. Общие достижения корейца в онлайне практически достигли отметки в 4 миллиона долларов.

А вот с "живой" игрой Йонг Квон сейчас на вы. В офлайне он выиграл лишь около 40 тысяч и не планирует в ближайшее время переквалифицироваться. Забавный случай из биографии Квона лишний раз это подтверждает. Несколько лет назад покерист выиграл через сателлиты сразу два билета на Главное событие Мировой серии. Впрочем, поехал в Лас-Вегас только для того, чтобы обменять пропуска на 20 000 долларов.