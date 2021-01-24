Американский покерист Фил Гальфонд довел до победы очередной челлендж. Его соперник по дорогому хедз-апу Ченс Корнут решил сложить оружие, проиграв кругленькую сумму.

В течение нескольких месяцев Фил Гальфонд неизменно доминировал в хедз-ап битве против Чэнса Корнута. Американцы мерялись стеками в дуэли по Пот-Лимит Омахе на лимитах 100/200 долларов. Покеристы обязались сыграть 35 тысяч рук, впрочем аутсайдер выбросил белый флаг после 25 400 раздачи. Корнут в итоге недосчитался 726 500 долларов.

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Фил Гальфонд. Фото: Twitter

Кроме солидного выигрыша непосредственно в хедз-апе, Фил Гальфонд получил приятный бонус в четверть миллиона долларов, предусмотренный для победителя челленджа. Куда более солидное вознаграждение, в случае триумфа, ожидало Чэнса Корнута. Его соперник обязался накинуть миллион долларов, если потерпит поражение. Но в итоге почти такая же сумма отправилась на банковский счет Фила Гальфонда.