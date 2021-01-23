Даниэль Негреану оформил сейчас самый крупный выигрыш за весь хедз-ап поединок против Дага Полка.

Особенно странно, что это произошло сразу после того, как Полк буквально сокрушил своего оппонента, оторвавшись от него на миллион долларов.

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Но 31 сессия матча проходила по совершенно непрогнозируемому сценарию: Даг не только отказался играть спокойно, защищая собственный гандикап; наоборот, американца будто муха укусила: он бросался в безответственные блефы, действовал агрессивно.

Канадец хладнокровно ловил соперника на таких трюках. Поэтому за тысячу раздач отыграл аж 8,5 бай-инов!

+385 тысяч долларов изрядно улучшили настроение фанов Негреану. Хотя во весь голос о возможном камбэке говорить рано: Даниэль отстает на 617 тысяч "зеленых".