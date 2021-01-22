Одна из самых одиозных и таинственных фигур в покерной тусовке Дэн Билзерян, похоже, нашел стабильный источник доходов. Любимец женщин получил первые серьезные дивиденды от своего канабисового бизнеса.

Не так давно компания Билзеряна Ignite находилась на грани банкротства, прежде всего, из-за расточительства своего же босса. Дэн, очевидно, сделал выводы и дела пошли в гору. Компания, которая занимается производством препаратов на основе марихуаны, покинула финансовую яму.

Читайте также: Неймар решил изменить вид спорта

Выручка Ignite за последний квартал 2020 года составила 10,1 миллиона долларов, что превышает общую цифру за предыдущие 9 месяцев. К тому же, по словам Дэна Билзеряна, компания наконец вышла в общий плюс. Кроме США, Канады и Мексики, Ignite теперь активно завоевывает и азиатский рынок.



Дэн Билзерян. Фото: businessinsider.com

Вдохновленный такими цифрами, Билзерян пообещал в ближайшее время все же завершить свою многострадальную автобиографию, выхода которой ждали еще летом прошлого года. А вот поклонники высоких покерных лимитов ждут возвращения Дэна в большую игру. Плейбою теперь есть что проигрывать.