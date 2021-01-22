Одна із найбільш одіозних і таємничих постатей у покерній тусовці Ден Білзерян, схоже, знайшов стабільне джерело доходів. Улюбленець жінок отримав перші серйозні прибутки від свого канабісового бізнесу.

Не так давно компанія Білзеряна Ignite перебувала на межі банкрутства, насамперед, через марнотратство свого ж боса. Ден, вочевидь, зробив висновки і справи пішли вгору. Компанія, яка займається виробництвом препаратів на основі марихуани, покинула фінансову яму.

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Виторг Ignite за останній квартал 2020 року склав 10,1 мільйона доларів, що перевищує загальну цифру за попередні 9 місяців. До того ж, за словами Дена Білзеряна, компанія нарешті вийшла у загальний плюс. Крім США, Канади і Мексики, Ignite тепер активно завойовує і азійський ринок.



Ден Білзерян. Фото: businessinsider.com

Натхненний такими цифрами, Білзерян пообіцяв у найближчий час таки завершити свою багатостраждальну автобіографію, виходу якої чекали ще влітку минулого року. А от шанувальники високих покерних лімітів чекають на повернення Дена у велику гру. Плейбою тепер є що програвати.