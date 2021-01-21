Неймар вирішив змінити вид спорту
Зірка ПСЖ та збірної Бразилії зіграла в покер. За цим в прямому ефірі стежили десятки тисяч глядачів.
Трансляція відбулася на каналі Неймара у Twitch. Там у футболіста більше мільйона підписників.
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У режимі реального часу за покерними баталіями форварда стежили близько 30 тисяч людей. Про роман Неймара з покером відомо давно. Статусний футболіст доволі часто і не безуспішно грає не лише в онлайні, але й в живих турнірах.
Цікаво, що відразу після "шкури" покериста бразилець приміряв й іншу роль — спробував себе у кіберспорті. Зіграв у CS:GO. Ото вже справді: талановита людина — талановита у всьому.
Відзначимо, що Неймар може дозволити собі відпочити від футболу, адже перша частина сезону для його ПСЖ минула непогано. Парижани лідирують в чемпіонаті Франції і пробилися до плей-оф Ліги Чемпіонів.
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