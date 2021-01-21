Звезда ПСЖ и сборной Бразилии сыграл в покер. За этим в прямом эфире следили десятки тысяч зрителей.

Трансляция состоялась на канале Неймара в Twitch. Там у футболиста больше миллиона подписчиков.

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В режиме реального времени за покерными баталиями форварда следили около 30 тысяч человек. О романе Неймара с покером известно давно. Статусный футболист довольно часто и небезуспешно играет не только в онлайне, но и в живых турнирах.

Интересно, что сразу после "шкуры" покериста бразилец примерил и другую роль – попробовал себя в киберспорте. Футболист сыграл в CS:GO. Вот уж действительно: талантливый человек – талантлив во всем.

Отметим, что Неймар может позволить себе отдохнуть от своего основного занятия, так как первая часть сезона для его команді прошла неплохо. Парижане лидируют в чемпионате Франции и пробились в плей-офф Лиги Чемпионов.