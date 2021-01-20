23-летняя Инди Меллник из Нидерландов обнаружила нотки сексизма в колоде покерных карт. Мол, почему король здесь получил старший ранг, чем дама. Девушка, поэтому, создала собственную гендерно-нейтральную колоду.

Меллник предлагает заменить короля, даму и валета на благородные металлы – золото, серебро и бронзу. Либеральные западные СМИ, ожидаемо, восприняли такую ​​инициативу с позитивом. Правда, нашлось и немало критиков, которые считают идею студентки абсурдной. Среди противников – звездная представительница женского покера Лив Бори.

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С точки зрения женщины, сыгравшей около миллиона покерных рук, уверяю вас, что "гендерные" ранги карт в колоде являются вполне нормальными в том виде, в котором они есть сейчас.

Не обошлось и без мнения "экспертов", которые эту новость восприняли с юмором. Некоторые предлагают превратить туза в колоде в трансгендера. А самые радикальные юмористы советуют Инди Меллник лишить все карты рисунков, цифр и цветов. Такая колода удовлетворит сторонников всех лагерей.