Покер – пожалуй, единственная сфера, где невероятные, казалось бы, истории обогащения становятся реальностью чуть ли не каждую неделю.

Вот и, буквально вчера, литовец с ником "arbaarba" проснулся богачом. Инвестировать для этого пришлось всего 109 долларов и, конечно, собственные покерные навыки. За упомянутую сумму прибалт выиграл сателлит на престижный онлайн-турнир, прямой билет на который стоил аж 1 050 баксов, а гарантированный призовой фонд составил впечатляющие 5 млн долларов!

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Когда в игре осталось трое покеристов, они решили поделить призовой фонд, после чего продолжили борьбу за титул. Литовец arbaarba не стушевался перед куда более опытными оппонентами, и именно он стал чемпионом турнира, заработав 739 тысяч долларов призовых. Что интересно, самый большой денежный кусок «откусил» владелец второго места бразилец Фернандо "fviana" Виана – 771 тысячу. Все потому, что на момент разделения у него был самый большой стек. В отличие от arbaarba, для Фернандо такая победа не в новинку. Бразилец – очень успешный онлайн-про, который за карьеру выиграл уже 6,5 млн долларов.

К слову, еще одним героем финалки стал соотечественник Вианы "Mr Havener". Он отобрался на турнир через фриролл, то есть, не заплатив за вход ни копейки! Финишировал же бразилец на шестой строчке, за что получил 167 тысяч долларов призовых.