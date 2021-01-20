Покер – мабуть, єдина сфера, де неймовірні здавалося б історії збагачення, стають реальністю ледь не кожного тижня.

От і, буквально, вчора литовець із ніком "arbaarba" прокинувся багатієм. Інвестувати для цього довелося лише 109 доларів і, звісно, власні покерні навички. За згадану суму прибалт виграв сателіт на престижний онлайн-турнір, прямий квиток на який коштував аж 1050 баксів, а гарантований призовий фонд склав вражаючі 5 млн доларів!

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Коли у грі залишилося троє покеристів вони вирішили поділити призовий фонд, після чого продовжили боротьбу за титул. Литовець arbaarba не знітився перед куди досвідченішими опонентами і саме він став чемпіоном турніру, заробивши 739 тисяч доларів призових. Що цікаво, найбільший грошовий шматок увірвав власник другого місця бразилець Фернандо "fviana" Віана – 771 тисячу. Усе тому, що на момент поділу у нього був найбільший стек. На відміну від arbaarba, для Фернандо така перемога не в новизну. Бразилець – дуже успішний онлайн-про, який за кар’єру виграв уже 6,5 млн доларів.

До слова, ще одним героєм фіналки став співвітчизник Віани "Mr. Havener". Він відібрався на турнір через фрірол, тобто не заплативши за вхід ані копійки! Фінішував же бразилець на шостій сходинці, за що отримав 167 тисяч доларів призових.