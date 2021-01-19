У покерній спільноті не вщухають дискусії з приводу того, кого вважати "справжнім" переможцем Main Event WSOP 2020 і, відповідно, чемпіоном світу минулого року.

Творцями цієї проблеми, по суті, стали самі організатори Світової серії покеру. Через пандемію, влітку вони більш ніж успішно перенесли WSOP в онлайн, встановивши заодно кілька рекордів Книги Гіннеса. Головну Подію тоді виграв болгарин Стоян Маданжиєв, який наче і став чемпіоном світу, завоювавши браслет та майже 4 млн доларів призових.

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Маданжиєв з браслетом WSOP

Проте, після цього боси WSOP вирішили організувати ще один, цього разу «напів живий», Main Event. Відбулися два окремі онлайн-турніри: один для гравців зі США, інший – міжнародний. Згодом, в обох на живо розіграли фінальні столи, переможці яких (аргентинець Даміан Салас та американець Джозеф Хеберт) зійшлися у хедз-апі. Переміг Салас і … теж став чемпіоном WSOP Main Event 2020.



Даміан Салас з браслетом WSOP

Стоян Маданжиєв ще одразу після оголошення планів провести другу Головну подію, різко розкритикував організаторів WSOP. Після ж тріумфу Саласа, болгарин взявся відстоювати власне право називатися чемпіоном світу ще активніше. Зокрема, Стоян запропонував порівняти два WSOP Main Event, щоб з’ясувати, який із них "справжніший":

WSOP Main Event, який виграв Маданжиєв:

5 тисяч доларів бай-ін

3,9 млн доларів за перше місце

6 тисяч входів

Класична структура

Рівні можливості для всіх

WSOP Main Event, який виграв Салас:

10 тисяч доларів бай-ін

Оголошений в останню мить

Два фіналісти не зіграли на фінальних столах

Турнір завершився у 2021

Переможець отримав 2,5 млн доларів

1,4 тисячі входів

2 хедз-апи

Переможець мав 20 днів на підготовку

Не складно здогадатися, що Маданжиєв натякає на те, що його перемога «легітимніша». Заява болгарина викликала гарячу дискусію. Чимало покеристів підтримали його точку зору, утім багато учасників спільноти з цим не згодні. З-поміж інших Стояна розкритикував багаторічний коментатор WSOP Норман Чад:

Не сперечаюся, ти здобув вражаючу перемогу в онлайн-версії Main Event WSOP. Але це не Головний Турнір Світової серії. Ти намагаєшся порівнювати яблука з апельсинами. Хоча, насправді, це навіть не яблука, а курячий суп в банках.

Як би там не було, на цю мить так і не зрозуміло кого ж вважати офіційним чемпіоном світу з покеру 2020 року. У тих же коментарях до посту Маданжиєва запропонували провести хедз-ап матч Стояна проти Даміана Саласа, який би поставив крапку у цій історії. Болгарин уже заявив, що готовий на таку дуель навіть без додаткових призових. Тож чекаємо на продовження епопеї.